Benfica, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City'yi farklı geçti

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile Yeni Zelanda ekibi Auckland City, ABD'nin Orlando şehrinde karşılaştı.

Benfica, 45+8 ve 90+8. dakikada penaltılardan Angel Di Maria, 53. dakikada Vangelis Pavlidis, 63. dakikada Renato Sanches ile 76 ve 78. dakikada Leandro Barreiro'nun kaydettiği gollerle maçı 6-0 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

İKİNCİ YARI İKİ SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık iki saat gecikmeli başladı.

Benfica'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla grupta 4 puana ulaşan Benfica, bir sonraki maçında Bayern Münih ile oynayacak.

Puan alamayan Auckland City ise Boca Juniors ile karşı karşıya gelecek.