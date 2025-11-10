Benfica son dakikada golü yedi: Jose Mourinho hakemin üzerine yürüdü

- Benfica, Casa Pia karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
- Jose Mourinho, maç sonrası hakem yönetiminden memnun olmadığı için hakemin üzerine yürüdü.
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta puan alamayan Benfica, ligde de bu beraberlikle yara aldı.
Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun, ülkesinde de yüzü gülmüyor.
Öyle ki Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde saha içi sonuçlarından çok saha dışındaki davranışları ve demeçleriyle gündem olan Jose Mourinho, Portekiz'i de karıştırdı.
BENFICA SON DAKİKADA GOLÜ YEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta puan alamayan Benfica, bu kez ligde de son dakika şokuyla sarsıldı.
Casa Pia karşısında 90+1'de yediği golle iki puan bırakan Portekiz ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, maç bitiminde hakemlerin üzerine yürüdü.
HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Portekizli teknik adam, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:
"Hakemin verdiği penaltıyı anlamak zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Geçen hafta başka bir maçta da aynı şey yaşandı. Bu konulara girmek istemiyorum, ceza almadan konuşmaya çalışıyorum."