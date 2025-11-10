Benfica son dakikada golü yedi: Jose Mourinho hakemin üzerine yürüdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun, ülkesinde de yüzü gülmüyor.

Öyle ki Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde saha içi sonuçlarından çok saha dışındaki davranışları ve demeçleriyle gündem olan Jose Mourinho, Portekiz'i de karıştırdı.

BENFICA SON DAKİKADA GOLÜ YEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta puan alamayan Benfica, bu kez ligde de son dakika şokuyla sarsıldı.

Casa Pia karşısında 90+1'de yediği golle iki puan bırakan Portekiz ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, maç bitiminde hakemlerin üzerine yürüdü.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Portekizli teknik adam, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: