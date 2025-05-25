Benfica'yı yenen Sporting, Portekiz Kupası'nı kazandı

Portekiz Kupası finalinde milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Sporting ile Nacional Do Jamor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 47. dakikada Orkun Kökçü'nün şık golüyle Benfica 1-0 öne geçti.
SON DAKİKA GOLÜ MAÇI UZATMALARA TAŞIDI
Sporting 90+11. Viktor Gyökeres'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği yakaladı.
90 dakika bu skorla sona ererken, mücadele uzatmalara gitti.
SPORTING'DEN ÇİFTE KUPA
99. dakikada Conrad Harder ağları sarsarak Sporting'i 2-1 öne geçirdi.
120. dakikada da Francisco Trincao'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrılan Sporting kupanın sahibi oldu.
Sporting böylece ligin ardından kupada da şampiyonluk sevinci yaşadı.
ORKUN VE KEREM'İN ALDIĞI SÜRELER
Öte yandan maça 11'de başlayan Orkun Kökçü 69. dakika, Kerem Aktürkoğlu ise 70 dakika sahada kaldı.
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