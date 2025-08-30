Berke Özer asist yaptı! Lille, Lorient'e 7 attı Lille, Ligue 1'in 3. haftasında deplasmanda Lorient'i 7-1'lik skorla mağlup etti. Berke Özer karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken son golde Sahraoui'ye asist yaptı.