Lille, Ligue 1'in 3. haftasında deplasmanda Lorient'i 7-1'lik skorla mağlup etti. Berke Özer karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken son golde Sahraoui'ye asist yaptı.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 21:11
Berke Özer asist yaptı! Lille, Lorient'e 7 attı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e konuk oldu.

Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi Lille 7-1 gibi ezici bir skorla kazandı.

LILLE, 7 GOLLE GÜLDÜ

Lille'e galibiyeti getiren goller; Perraud, Igamane(2), Pardo Fernandez(2), Haraldsson ve Sahraoui'den geldi.

Lorient'in tek golünü Aiyegun Tosin kaydetti.

BERKE ASİST YAPTI

Berke Özer karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken son golde Sahraoui'ye asist yaptı.

Lille bu sonuçla ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Lorient ise 3 puanda kaldı.

Lille önümüzdeki hafta Toulouse'u konuk edecek. Lorient ise Marsilya deplasmanına konuk olacak.

