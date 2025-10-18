Abone ol: Google News

Bodo Glimt, Galatasaray maçı öncesinde Sarpsborg'u yendi

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Bodo Glimt, Norveç Ligi'nde Sarpsborg'u 5-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 22:54
  • Bodo Glimt, Norveç Ligi'nde Sarpsborg'u 5-2 yendi.
  • Galatasaray, 22 Ekim'de Bodo Glimt'i ağırlayacak.
  • Bodo Glimt, 24 maçta 55 puanla lider.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü konuk edeceği Norveç ekibi Bodo Glimt, liginde Sarpsborg'u yendi.

Bodo Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 25. haftasında konuk olduğu Sarpsborg'u 5-2 mağlup etti.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYORLAR

Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Bodo Glimt, oynadığı 24 maçta 55 puan topladı.

