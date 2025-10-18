Bodo Glimt, Galatasaray maçı öncesinde Sarpsborg'u yendi

- Bodo Glimt, Norveç Ligi'nde Sarpsborg'u 5-2 yendi.
- Galatasaray, 22 Ekim'de Bodo Glimt'i ağırlayacak.
- Bodo Glimt, 24 maçta 55 puanla lider.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Çarşamba günü konuk edeceği Norveç ekibi Bodo Glimt, liginde Sarpsborg'u yendi.
Bodo Glimt, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 25. haftasında konuk olduğu Sarpsborg'u 5-2 mağlup etti.
ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİYORLAR
Eliteserien'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Bodo Glimt, oynadığı 24 maçta 55 puan topladı.