Borussia Dortmund ile Leipzig berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund, Leipzig'i konuk etti.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Mücadelede ilk golü, 7. dakikada Leipzig'den Christoph Baumgartner kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dortmund'a beraberliği getiren golü ise 23. dakikada Yan Bueno Couto kaydetti.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, mücadelede ikinci yarı gol sesi çıkmadı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte 14 puana ulaşan Dortmund, 1 maç eksiği olan lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi ve 2. sırada konumlandı.

Puanını 13'e yükselten Leipzig ise 3. sırada yer aldı.

DORTMUN'UN RAKİBİ BAYERN OLACAK

Ligde bir sonraki hafta Dortmund, deplasmanda lider Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Leipzig ise Hamburg'u konuk edecek.