Bright Osayi-Samuel, İngiltere kariyerine iyi başladı

Birmingham City, İngiltere Championship'te sezonun ilk lig maçında Ipswich'i konuk etti.

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel ise Birmingham City'de maça ilk 11'de başladı.

Mavi-beyazlılar, 55. dakikada Jay Stansfield ile öne geçti. Karşılaşmanın duraklama anlarında Ipswich, 90+5. dakikada penaltı kazandı. George Hirst, penaltı vuruşunu gole çevirdi. Maç 1-1 sona erdi.

İLK MAÇTAN YILDIZLAŞTI

Bright Osayi-Samuel, oynadığı ilk maçta “En iyi oyuncu” ödülünü kazandı.

Taraftarlar, maç sonunda savunma oyuncusu için özel tezahüratlarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, teknik heyetten de tam not aldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe ile 5 sezonda toplam 178 maça çıkan Osayi, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

27 yaşındaki isim, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile anlaşmaya varmıştı.

Uçak bileti dahi ayarlanan futbolcunun babasının son anda gerek sözleşme tarihi gerekse de maaş konusundaki değişen istekleri sebebiyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferi iptal etmişti.