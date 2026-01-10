Can Uzun golünü attı: Frankfurt ile Dortmund puanları paylaştı

- Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund ile 3-3 berabere kaldı.
- Milli futbolcu Can Uzun, Frankfurt'un ilk golünü attı.
- Frankfurt 26, Dortmund ise 33 puana ulaştı.
Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund'u ağırladı.
Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
Frankfurt'un gollerini 22. dakikada Can Uzun, 71. dakikada Younes Ebnoutalib ile 90+2. dakikada Mahmoud Dahoud atarken Dortmund'un sayılarını 10. dakikada Maximilian Beier, 68. dakikada Felix Nmecha ile 90+5. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.
CAN UZUN İLK 11'DE BAŞLADI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Can Uzun, 63 dakika oyunda kaldı.
Bu sonuçla puanını 26 yapan Eintracht Frankfurt, ligdeki bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek.
33 puana yükselen Borussia Dortmund ise Werder Bremen'i konuk edecek.