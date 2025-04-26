Celtic, art arda 4. kez şampiyon oldu

Haber Merkezi

İskoçya Ligi'nde 34. hafta mücadelesinde Celtic, deplasmanda Dundee United'a konuk oldu.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Celtic, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

5 GOLLE KAZANDILAR

Celtic'e şampiyonluğu getiren maçtaki golleri 30. dakikada Ryan Strain kendi kalesine, 38 ve 45+3'de Nicolas-Gerrit Kühn ve son iki gol ise 47 ve 58. dakikalarda Adam Idah'dan geldi.

55. KEZ ŞAMPİYON

Bu şampiyonluk ile birlikte Celtic, üst üste 4. toplamda ise 55. kez kazanma başarısı gösterdi.