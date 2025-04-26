Chelsea, Everton'u tek golle yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Chelsea ile Everton karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 27. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

CHELSEA, PUANINI 60 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 60'a yükselterek ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Everton ise 38 puanda kaldı ve üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.