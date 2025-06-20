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Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo'ya yenildi

Flamengo, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo'ya yenildi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Brezilya temsilcisi Flamengo ile İngiliz ekibi Chelsea, ABD'nin Philadelphia şehrinde karşılaştı.

Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique, 65. dakikada Danilo ve 83. dakikada Wallace Yan'ın kaydettiği gollerle maçı 3-1 kazandı.

CHELSEA 10 KİŞİ KALDI

Chelsea'de Nicolas Jackson, 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Grupta 2'de 2 yapan Flamengo, bir sonraki maçında Los Angeles FC ile oynayacak.

İlk mağlubiyetini yaşayan Chelsea ise ES Tunis ile karşı karşıya gelecek.

Eshspor Haberleri