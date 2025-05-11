Chelsea, Newcastle United'a yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi.
St. James Park'ta oynanan müsabakada ev sahibi Newcastle, 2. dakikada Sandro Tonali ve 90. dakikada Bruno Guimarães'in attığı gollerle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.
Konuk ekipte Nicolas Jackson, 36. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Newcastle ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkararak puanını 66'ya yükseltti.
Chelsea ise 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 63 puanda kaldı.
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