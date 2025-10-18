Chelsea, Nottingham Forest'a şans tanımadı

- Chelsea, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-0 yendi.
- Golleri Josh Acheampong, Pedro Neto ve Reece James attı.
- Chelsea 14 puana yükselirken, Nottingham Forest'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu.
Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Josh Acheampong, 52. dakikada Pedro Neto ve 84. dakikada Reece James attı.
Londra ekibinde Malo Gusto, 88. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
FOREST, 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest'ın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Chelsea ise aldığı galibiyetle birlikte puanını 14'e yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde gelecek hafta Chelsea, Sunderland'i konuk edecek. Nottingham Forest, Bournemouth'a konuk olacak.