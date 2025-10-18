Abone ol: Google News

Chelsea, Nottingham Forest'a şans tanımadı

Chelsea, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 16:37
  • Chelsea, Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-0 yendi.
  • Golleri Josh Acheampong, Pedro Neto ve Reece James attı.
  • Chelsea 14 puana yükselirken, Nottingham Forest'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu.

Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Josh Acheampong, 52. dakikada Pedro Neto ve 84. dakikada Reece James attı.

Londra ekibinde Malo Gusto, 88. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

FOREST, 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest'ın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. Chelsea ise aldığı galibiyetle birlikte puanını 14'e yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Chelsea, Sunderland'i konuk edecek. Nottingham Forest, Bournemouth'a konuk olacak.

