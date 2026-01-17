Fenerbahçe’ye En-Nesyri için Avrupa’dan transfer teklifleri geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroya yapılan takviyeler kadar ayrılık haberleri de gündemde yer alıyor.

Takımdan ayrılması uzun süredir konuşulan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

NAPOLI'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Napoli, Youssef En-Nesyri transferinde önemli mesafe katetti.

İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile 5 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

Corriere dello Sport’un aktardığına göre, Faslı golcünün maaşını da kapsayan kiralama anlaşması büyük ölçüde netleşti.

Transfer sürecinin, Afrika Uluslar Kupası’nda oynanacak Senegal-Fas finalinin ardından hız kazanması bekleniyor.

EVERTON DA İLETTİ

En-Nesyri için bir diğer talip, Everton oldu.

İngiliz ekibinin En-Nesyri için sarı-lacivertlilere 4.5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonunu bulunduran bir paket sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’nin, Napoli ve Everton'dan gelen teklifleri değerlendirerek transferle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 8 gol 1 asistlik bir skor katkısına imza attı.