Ismail Jakobs'tan Kylie Jenner ve Kendall Jenner itirafı

Galatasaray'ın ve Senegal Milli Takımı’nın başarılı futbolcusu Ismail Jakobs, UEFA’ya bir röportaj verdi.

Röportajda Jakobs'a, "Seyahat için üç kişi seçmen gerekirse kimleri seçerdin?" diye soruldu.

Jakobs soruya, Kylie ve Kendall Jenner ile LeBron James yanıtını vererek dikkat çekti.

"JENNER KARDEŞLER VE JAMES'İ SEÇERDİM"

Jakobs soruyla ilgili şunları söyledi:

"Genelde hep arkadaşlarımla seyahat ediyorum ama üç ünlü seçmem gerekseydi, kadınları seçerdim. Kylie Jenner ve Kendall Jenner ile seyahat ederdim. Üçüncü kişi de LeBron James olurdu."

GALATASARAY İLE 42 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıktı.

Jakobs, söz konusu 42 karşılaşmada iki asist yaptı.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.