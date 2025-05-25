Chelsea'ye Nottingham Forest karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Levi Colwill attı.
CHELSEA, DÖRDÜNCÜ OLDU
Bu sonucun ardından Chelsea, ligi 69 puanla dördüncü sırada bitirdi. Nottingham Forest ise 65 puanla yedinci sırada ligi tamamladı.
Chelsea, hafta arasında çarşamba günü Real Betis ile Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.
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