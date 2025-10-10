Çin Ligi'nde korkutucu anlar: Futbolcu kafasını reklam panosuna çarptı

Dünya futbolunda öyle anlar yaşanıyor ki zaman zaman izleyenlere iç çektiren durumlar ortaya çıkabiliyor.

İşte o anlardan biri de Çin 1. Ligi'nde yaşandı.

Çin 1. Ligi’nde geçtiğimiz oynanan Guangxi Pingguo–Chongqing Tonglianglong mücadelesi, futbol sahalarında ender görülen bir kazaya sahne oldu.

KAFASINI REKLAM PANOSUNA ÇARPTI

Guangxi Pingguo forması giyen Togolu futbolcu Samuel Asamoah, maçın ilk dakikalarında rakibiyle girdiği mücadelede dengesini kaybedip, hızla reklam panosuna kafasıyla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anında yere yığılan 31 yaşındaki futbolcu, sahada korku dolu anlar yaşattı.

O anlarda hakem, pozisyonda rakip oyuncuya yalnızca sarı kart göstermekle yetindi.

BOYNU KIRILDI

Tribünlerde ve ekrandan maçı izleyenler ise gördüklerine inanamadı.

Sahada ilk müdahalesi yapılan Asamoah, hızla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tıbbi kontroller sonucunda futbolcunun birkaç boyun omurunda kırık ve çıkık olduğu, ayrıca sinir sıkışmasıyla birlikte omurga blokajı tespit edildi.

FELÇ KALMA RİSKİ VAR

Kulüp, kazanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularının felç kalma riski bulunduğunu doğruladı.

Açıklamada, "Samuel Asamoah sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Kariyerinin devamı da ciddi şekilde tehlikede." denildi.

Guangxi Pingguo kulübü, yeni bir bilgilendirme yaparak Asamoah’ın Nanning’deki bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu ve "Kaptanımız Samuel Asamoah ameliyatın ardından iyileşiyor ve durumu stabil." ifadeleri kullanıldı.