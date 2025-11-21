Cole Palmer evinde sakatlandı

- Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cole Palmer, evinde yaşadığı sakatlık nedeniyle önemli maçlarda forma giyemeyecek.
- Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Palmer'ın Burnley, Barcelona ve Arsenal maçlarında oynamayacağını açıkladı.
- Palmer, ayağındaki sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yıldız futbolcusu Cole Palmer'den gelen haberle sarsıldı.
Evinde sakatlık yaşayan İngiliz futbolcu, önemli maçlarda takımını yalnız bırakacak.
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Palmer için yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Burnley maçında ve Barcelona ile Arsenal maçlarında forma giyemeyecek, kesinlikle bu maçlarda oynayamayacak." dedi.
EVİNDE KAZA GEÇİRDİ: AYAK PARMAĞINI İNCİTTİ
Sözlerine devam eden Maresca, "Maalesef, evinde bir kaza geçirdi ve ayak parmağını incitti. Ciddi bir şey değil ama kesinlikle bu hafta sahalara geri dönemeyecek. Geceleri sık sık tuvalete kalkıp başımı veya ayağımı çarparım. Böyle şeyler olabilir. Kasık sakatlığından neredeyse tamamen kurtulmuştu. Bu iyi bir haberdi ama sonra bu küçük olay yaşandı." dedi.
Bu sezon sakatlıklar boğuşan Cole Palmer, sadece 4 maçta forma giyebildi. Palmer, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.