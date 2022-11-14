Corinthians'ta Vitor Pereira'nın ayrılığı açıklandı

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta Vitor Pereira dönemi resmen bitti. Ayrılık açıklaması bizzat kulüp başkanı Duilio tarafından yapıldı.

Brezilya Ligi'nde sezonun son maçına çıkan Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira'nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı.

Başkan Duilio yaptığı açıklamada Pereira'nın biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini belirtti. Duilio yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek." açıklamasını yaptı.

4. sırada bitirdi

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti.