Petrol
95.56
-0.45%
Euro
19.2073
-0.07%
Dolar
18.6019
0.31%
Altın
1.052
-0.13%
Borsa
4479
0.54%
Bitcoin
320.915
0.14%
BTXN Coin
6.30
-4.68%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Corinthians'ta Vitor Pereira'nın ayrılığı açıklandı

    Corinthians'ta Vitor Pereira'nın ayrılığı açıklandı

    Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta Vitor Pereira dönemi resmen bitti. Ayrılık açıklaması bizzat kulüp başkanı Duilio tarafından yapıldı.
    • 14.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Brezilya Ligi'nde sezonun son maçına çıkan Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira'nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı.

    Başkan Duilio yaptığı açıklamada Pereira'nın biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini belirtti. Duilio yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek." açıklamasını yaptı.

    Corinthians ta Vitor Pereira nın ayrılığı açıklandı #1

    4. sırada bitirdi

    Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti.

    Corinthians ta Vitor Pereira nın ayrılığı açıklandı #2


    Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama
    Gündem

    Taksim’deki patlamaya ilişkin açıklama

    Taksim'deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
    Gündem

    Taksim'deki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir