Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünya futbol tarihine adını yazdırmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al-Hilal, Al-Nassr'ı konuk etti.

Kingdom Arena'da oynanan mücadele, Al Hilal'in 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Cristiano Ronaldo, 42. dakikada attığı golle Al Nassr'ı 1-0 öne geçirdi.

959. GOLÜNÜ ATTI

Ancak Ronaldo'nun golü mağlubiyete engel olmadı.

Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki Portekizli forvet, kariyeri boyunca resmi maçlarda toplam 959 gol kaydetti.

Bu sayı, onu resmi olarak tanınan maçlarda tüm zamanların en golcü oyuncusu yapıyor.

Tarihi 1000 gol hedefi ise artık her zamankinden daha yakın.

1000 GOL HEDEFİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN

Diğer yandan Ronaldo'nun kalan 41 golü atabilmesi için yaklaşık 56 maça ihtiyacı var.

Ancak Al-Nassr'daki güncel formu (maç başına 0,89 gol) baz alınırsa, bu sayı yaklaşık 46 maça düşüyor.

Suudi kulübünün birden fazla kulvarda yarışması, ona bu fırsatı 1 veya 2 sezon içinde verebilir.

OYNADIĞI KULÜPLERE GÖRE GOL ORTALAMASI

İşte Ronaldo'nun oynadığı kulüplerdeki gol ortalaması...

Sporting Lizbon: 31 maçta 5 gol (0,16 ortalama)

Manchester United: 346 maçta 145 gol (0,42 ortalama) - İki farklı dönem toplamı.

Real Madrid: 438 maçta 450 gol (1,03 ortalama) - Kariyerinin istatistiksel zirvesi.

Juventus: 134 maçta 101 gol (0,75 ortalama)

Al-Nassr: 129 maçta 115 gol (0,89 ortalama)

Portekiz Milli Takımı: 226 maçta 143 gol (0,63 ortalama) - Milli takımlar düzeyinde dünya rekoru.