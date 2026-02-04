Cristiano Ronaldo için kayıp ilanı: Aşırı ağlama sorunu var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo krizi patlak verdi...

Al Nassr forması giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) kulüpler arasındaki transfer politikasında adaletsiz davrandığı gerekçesiyle rest çekti.

Restin çekilmesine neden olanların başında gelen durum ise Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferi oldu.

KAYIP İLANI VERDİLER: AŞIRI AĞLAMA SORUNU OLAN 40 YAŞINDAKİ ADAM...

Bunun üzerine Ronaldo, takımının bir sonraki maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi yaşanırken dünyaca ünlü oyuncu için kayıp ilanı verildi.

Bazı sokaklara asılan ilanda Ronaldo'nun fotoğrafı ve "Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz." ifadeleri yer aldı.

1000 GOLÜN PEŞİNDE

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bireysel performans açısından etkili bir grafik çizdi.

2022-23 sezonunda yarım sezonda 14 gol atan Portekizli yıldız, son iki Suudi Pro Ligi sezonunun da gol kralı oldu.

Bu sezon Al-Kholood karşısında attığı golle kariyerindeki gol sayısını 961’e çıkaran Ronaldo, hedeflediği bin gole 39 gol uzaklıkta bulunuyor.