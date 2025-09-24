Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için Arap kıyafetleri giydi

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında futbol hayatını sürdüren 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ülkenin imaj yüzü olmayı sürdürüyor.

Ronaldo, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan Milli Günü münasebetiyle kutlamalara katıldı.

ELİNE KILICI ALDI

Yıldız oyuncu, Suudi Arabistan Ulusal Günü için özel kıyafetler giydi.

Özel kıyafetleriyle kameraların karşısına geçen Ronaldo'nun eline bir de kılıç verildi.

Ronaldo'nun yanı sıra Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus da kutlamalarda yer alan isimlerdendi.

JESUS DA ORADAYDI

Ronaldo'yla birlikte Jesus'un da eline bir kılıç verildi.

Öte yandan ünlü oyuncu, konuyla ilgili bir de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ronaldo, "Suudi Arabistan’daki herkesin Suudi Ulusal Günü kutlu olsun. Sevdiklerinizle gurur, birlik ve kutlamalarla dolu bir gün diliyorum." ifadelerini kullandı.