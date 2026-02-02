Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kriz çıkardı: Maça çıkmayacak!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Cristiano Ronaldo’nun, Al Nassr’ın bu pazartesi komşu ekip Al Riyadh ile oynayacağı ve Suudi Arabistan Ligi’nin 20. haftasına denk gelen karşılaşmada forma giymeme kararı aldığı ortaya çıktı.

Başlangıçta yerel basında ileri sürüldüğü gibi bu kararın, fiziksel dinlenmeyle ya da cuma günü Sergio Conceiçao’nun çalıştırdığı son şampiyon Al Ittihad ile oynanacak maçla ilgisi olmadığı belirtildi.

KULÜP YÖNETİMİNDEN MEMNUN DEĞİL

A Bola'nın kulüp kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Cristiano Ronaldo, üç yıldır formasını giydiği Al Nassr’ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme biçiminden rahatsızlık duyuyor.

Özellikle aynı fon tarafından yönetilen rakip kulüplerle kıyaslandığında Al Nassr’a daha az yatırım yapılmasından şikayetçi.

Takım kaptanı olan Ronaldo, kulüpte ciddi bir yatırım eksikliği olduğunu düşünüyor.

BEKLENEN TRANSFERLER YAPILMADI

Teknik direktör Jorge Jesus’un talep ettiği transferlerin yapılmadığı, bunun en açık göstergesinin ise kış transfer döneminde yalnızca Irak’tan alınan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Haydeer Abdulkareem’in kadroya katılması olduğu ifade ediliyor.

Al Nassr yönetiminde iki Portekizlinin bulunduğu da hatırlatılıyor: sportif direktör Simao Coutinho ve CEO Jose Semedo. Ancak bu iki ismin yetkilerinin ay başında yönetim kurulu kararıyla dondurulduğu belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler Ronaldo’nun memnuniyetsizliğini artırmış durumda.

Yıldız futbolcu, mevcut yönetim anlayışının kulübe zarar verdiğini ve özellikle transfer piyasasında çok daha aktif olan Al Hilal ile kıyaslandığında Al Nassr’ın geri planda kaldığını düşünüyor.

BENZEMA İHTİMALİ BARDAĞI TAŞIRDI

Al Hilal’in Fiorentina’dan savunmacı Pablo Mari için 2 milyon euro ödediği ve Rennes’den genç forvet Kader Meite için 30 milyon euro harcamaya hazırlandığı hatırlatılıyor. Bununla da sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor.

Son saatlerde Karim Benzema’nın, Al Ittihad ile yeni sözleşme görüşmelerindeki tıkanıklık nedeniyle Al Hilal’e transfer olma ihtimalinin gündeme geldiği ifade ediliyor. Simone Inzaghi’nin çalıştırdığı Al Hilal’in ayrıca Neom’dan Fransız U21 milli oyuncusu Saimon Bouabre’yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere olduğu aktarılıyor.

İLK MEMNUNİYETSİZLİĞİ DEĞİL

Cristiano Ronaldo’nun bu tavrının, Al Nassr’daki ilk açık memnuniyetsizlik işareti olmadığı da vurgulanıyor.

Ocak ortasında teknik direktör Jorge Jesus’un, kulübünün “Al Hilal kadar politik güce sahip olmadığını” söylemesi Suudi futbolunda büyük yankı uyandırmış, Al Hilal yönetimi bu açıklamalar sonrası Portekizli teknik adam için altı ay ila bir yıl arası men talebinde bulunmuştu.