Kocaelispor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu

Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 13:31
  • Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bugün 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
  • Mücadelenin hakemi Alper Akarsu olacaktır ve yardımcıları Murat Altan ile Bilal Gölen olacak.
  • VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR ise Abdullah Bora Özkara olarak belirlendi.

Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak.

VAR'DA TAŞKINSOY GÖREV ALACAK

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

