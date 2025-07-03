Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota paylaşımı

Liverpool forması giyen Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah erken saatlerde Zamora şehrinin Sanabria kasabasında trafik kazası geçirdi.

Kazada seyahat ettiği aracın yoldan çıkması ve yangın çıkmasının ardından Diogo Jota ve Portekiz 2’nci Ligi takımlardan Penafiel’da forma giyen kardeşi Andre Jota, hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları alevlerin aracın etrafında bulunan bitki örtüsüne sıçradığını ifade etti.

RONALDO'DAN PAYLAŞIM

Jota'nın ve kardeşinin ani ölümü futbol dünyasını sarsarken, Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından Jota ile ilgili paylaşımda bulundu.

"DAHA YENİ MİLLİ TAKIMDAYDIK"

Cristano Ronaldo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: