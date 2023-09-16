Cristiano Ronaldo'dan Juventus'a dava Cristiano Ronaldo'nun pandemi dönemindeki alacakları nedeniyle eski kulübü Juventus'a 20 milyon euroluk dava açacağı iddia edildi.

ensonhaber.com

Al Nassr'da futbol kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Portekizli yıldızın pandemi döneminde Juventus'tan gelen maaş erteleme talebini kabul ettiği aktarıldı.

Ancak İtalyan ekibinin, geçen sürede ödenmesi gereken parayı ödemediği ve sözünü yerine getirmediği vurgulandı.

20 milyon euroluk dava açacak iddiası

Ronaldo'nun bu nedenle Juventus'a yaklaşık 20 milyon euroluk dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Portekizli yıldız, 2018-2021 yılları arasında Juventus'ta forma giymişti. İtalyan ekibinde 134 maçta sahaya çıkan 38 yaşındaki futbolcu, 101 gol attı ve 22 asist yaptı.