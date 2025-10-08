Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçen serveti!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da sürdüren Cristiano Ronaldo, imzaladığı yeni sözleşmenin ardından tarihe geçti.

İngiliz devi Manchester United’dan ayrıldıktan sonra 2023’te Al Nassr’a imza atan Ronaldo, yazın kontratını 2 yıl daha uzatmıştı.

İLK MİLYARDER FUTBOLCU

Portekizli yıldızın yeni sözleşmesinin değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu belirtilmişti.

Spor tarihinin en çok kazanan isimlerinden Ronaldo, yeni bir rekorun sahibi oldu.

Bloomberg’in haberine göre Ronaldo, 1.4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki ilk milyarder futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yıldız futbolcu, futbol dışında imzaladığı çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da önemli bir gelir elde etmişti.

"ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu’nun düzenlediği bir etkinlikte Prestij Ödülü'nü kazanan 40 yaşındaki Ronaldo, henüz emekliliği düşünmediğini belirtti.

Gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda mücadele etmek istediğini belirten Portekizli yıldız, şunları dedi:

Bugünü maç maç düşünmeliyiz. Elbette hedefimiz Dünya Kupası'na gidip kazanmak ancak her şeyi aşama aşama ele almalıyız. Şimdi önümüzde iki maçımız var. Evimizde, taraftarlarımızın önünde oynayacağız ve evimizde oynadığımızda çok güçlü olduğumuzu biliyoruz.

"BENİ HEYECANLANDIRAN ŞEY GENÇLERLE YARIŞMAK"

Kazandığı ödül ve kariyeriyle ilgili Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

Bu, kariyerin sonunda verilen bir ödül değil. Bunu yıllarca süren çabanın, özverinin ve hırsın bir takdiri olarak görüyorum. Kazanmayı, genç nesillere yardım etmeyi seviyorum ve onlar da seviyemi korumama ve yarışmaya devam etmeme yardımcı oluyorlar. Beni heyecanlandıran şey bu, gençlerle yarışmak. Hala buna tutkum var.

"NEDEN DEVAM ETMEYEYİM Kİ?"

Ronaldo emekliliğiyle ilgili ayrıca şunları söyledi: