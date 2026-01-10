Crystal Palace, FA Cup'ta 6. Lig takımına elendi!

- Crystal Palace, FA Cup 3. Turu'nda 6. Lig takımı Macclesfield'e 2-1 yenilerek elendi.
- Macclesfield'ın gollerini 43. dakikada Paul Dawson ve 61. dakikada Isaac Buckley-Ricketts attı.
- Crystal Palace'in tek golü 90. dakikada Yeremy Pino'dan geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, FA Cup 3. Turu'nda deplasmanda İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) takımlarından Macclesfield ile karşılaştı.
The Leasing.com Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Macclesfield 2-1 kazandı.
Macclesfield'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Paul Dawson ve 61. dakikada Isaac Buckley-Ricketts kaydetti.
Crystal Palace'in tek golü ise 90. dakikada Yeremy Pino attı.
SON ŞAMPİYON ELENDİ
Bu sonuçla birlikte Macclesfield, büyük bir sürprize imza atarak FA Cup'ta tur atlarken; organizasyonun son şampiyonu Crystal Palace, kupaya veda etti.