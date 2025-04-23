Haber Merkezi

Brezilya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Fortaleza CE ile Palmeiras karşı karşıya geldi.

Estadio Governador Placido'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Palmeiras oldu.

Oynanan bu maçta ise Benfica, PSG, Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerde yıllarca forma giyen Brezilyalı savunmacı David Luiz'in son hali gündem oldu.

SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Uzun ve kıvırcık saçları ile ikonikleşen 38 yaşındaki ismin son görüntüsü, futbolseverleri şaşırttı.

Fortaleza CE formasını giyen Luiz'in saçlarının dökülmesi, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem yarattı.