Benfica'dan Rafa Silva açıklaması geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş ile Rafa Silva arasında yılan hikayesine dönen ilişkide yeni gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumu netleşmeye başladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Portekizli futbolcuyu Benfica'nın istediğini belirtmiş ve "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider." ifadelerini kullanmıştı.

BENFICA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi.

Kırmızı-beyazlı kulübün geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Benfica Başkanı Rui Costa, kısa bir açıklama yaptı.

Karşılaşma sonrası taraftarlarla kısa bir süre sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu.

"DOĞRU YOLDA DEVAM EDECEĞİNE GÜVENİYORUM"

Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa, "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum." dedi.

Haberde, Benfica'nın tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve eski futbolcusunu geri almak için acele ettiği de belirtildi.