- Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı.
- 20 yaşındaki Fransız oyuncu, PSG'de dikkat çekici performans sergiledi.
- Doue, çeşitli turnuvalarda 19 gol ve 19 asist yaptı.
Fransız futbolcu Desire Doue'den önemli başarı.
Paris Saint-Germain’in 20 yaşındaki yeteneği Desire Doue, Avrupa futbolunun en prestijli genç oyuncusu ödülü olan Golden Boy'a layık görüldü.
69 MAÇTA 38 GOLE ETKİ ETTİ
Desire Doue, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, 69 kez terlettiği formayla 19 gol, 19 asistlik performans sergiledi.