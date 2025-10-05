Dominik Livakovic, LaLiga'da beklediğini bulamadı

Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala İspanya LaLiga takımlarından Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli formayla iki sezon geçiren ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Hırvat kaleci, şu ana kadar beklentilerinin oldukça uzağında kaldı.

FORMA GİYEMEDİ

LaLiga'da 8. hafta itibarıyla sadece 3 puan toplayarak son sırada bulunan Girona'da Livakovic henüz hiçbir resmi maçta görev alamadı.

30 yaşındaki file bekçisi, kalede rekabet halinde olduğu Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'nın gerisinde kaldı.

KALE GAZZANIGA'NIN

İspanyol basınından Besoccer'ın haberine göre; Gazzaniga son performansıyla Girona kalesine kimin geçeceğine dair tartışmalara son verdi.

Arjantinli eldivenin, LaLiga'nın 7. haftasında Espanyol'a karşı oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatarak sezon başındaki eleştirilerin aksine oldukça iyi bir performans sergilediği aktarıldı.