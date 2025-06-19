Donald Trump'ın Juventus'la bir araya gelmesi gündem oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası turnuvası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İtalyan takımı Juventus, Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti.

Ziyarette Juventus takımının yanı sıra FIFA Başkanı Infantino da yer aldı. Trump'a 47 numaralı takım imzalı Juventus forması hediye edildi.

Juventus takımında Locatelli, McKennie, Vlahovic, Weah, Igor Tudor, Damien Comolli, Chiellini, Scanavio ve Agnelli ailesinden John Elkann yer aldı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİNİ KONUŞTU

Oval Ofis'te Juventus takımını kabul eden Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Trump'ın Juventus Kulübü yöneticisi ile yaşadığı diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

TRUMP'TAN İLGİNÇ SORU

Trump, İtalyan kulübü yöneticisine dönerek "Sizin takıma kadın girebilir mi?" sorusunu sordu.

Juventus yöneticisi, bu soruya karşılık Trump'a "Çok iyi bir kadın takımımız var." cevabını verdi.

Trump ise "Ama kadınlar, kadınlarla oynamalı, değil mi?" sorusunu sordu. ABD'li başkanın bu sorusu sosyal medyada viral olurken, sosyal medya kullanıcıları Trump'ın espri yapmadığını, konu hakkında gerçekten de bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.