Dünya Kupası elemelerinde Halil Umut Meler'den 2 tartışmalı karar 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ-Hırvatistan maçını yöneten Halil Umut Meler'in verdiği 2 karar tartışma konusu oldu. VAR incelemeleri sonrası önce penaltı kararı çıktı. Ardından ise ofsayt nedeniyle iptal edilen gol kontrol sonrası geçerli sayıldı.

Göster Hızlı Özet 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Halil Umut Meler'in yönettiği Karadağ-Hırvatistan maçında iki tartışmalı karar verildi.

VAR incelemesi sonrası Meler, penaltı verip ardından ofsayt nedeniyle iptal edilen golü geçerli saydı.

Hırvatistan, 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 kazandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, sahasında Hırvatistan'ı ağırladı. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı. Hırvatistan 2-0 geri düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarırken, Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmadaki 2 karar geceye damga vurdu. ÖNCE KORNER DEDİ SONRA PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ Hırvatistan'ın 34. dakikada sağdan geliştirdiği atakta Kristijan Jakic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler korner işareti verse de VAR pozisyona müdahale etti. Ekran başına gelip pozisyonu inceleyen Meler, penaltıya hükmetti. OFSATY İNCELEMESİ SONRASI GOL GEÇERLİ SAYILDI 72. dakikadaki pozisyonda ise Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic ağlara gönderdi. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. (Görüntüler Exxen'den alınmıştır.) Eshspor Haberleri Kayserispor'a bir darbe Kolovetsios'tan

