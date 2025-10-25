Edin Dzeko'dan teknik direktörüne eleştiri!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Fiorentina, deplasmanda Rapid Wien'i 3-0 mağlup ederek grupta ikide iki yaptı.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri Cher Ndour, Edin Dzeko ve Albert Gudmundson kaydetti.

Sezon başında Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Edin Dzeko, yeni takımıyla ikinci kez ağları sarsarken Konferans Ligi tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.

DZEKO'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan tecrübeli golcü, takımın çift forvetli sistemde daha etkili olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi:

Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Bana göre, iki forvetle oynadığımızda hem birbirimize daha yakın oluyoruz hem de takım için önemli oluyoruz. Maç içinde zorlandığınızda uzun toplarda bile referans noktası olabiliyoruz. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

PIOLI'DEN YANIT

Dzeko'nun bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli de maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncusuna cevap verdi: