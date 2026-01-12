Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde Çek rakibi Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.
- 23 yaşındaki Zeynep, maçı 1 saat 15 dakikada 6-2'lik setlerle kazandı.
- Sönmez, 2. turda Arjantinli Julia Riera ile karşılaşacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.
23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.
SIRADAKİ RAKİP ARJANTİNLİ RIERA
Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.