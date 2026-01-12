Abone ol: Google News

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 10:58
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.

SIRADAKİ RAKİP ARJANTİNLİ RIERA

Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.

