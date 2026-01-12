Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 10:55
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı
  • Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
  • Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
  • Fethiyespor-Galatasaray maçında ise Ayberk Demirbaş görev alacak.

Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

İŞTE GÖREV YAPACAK HAKEMLER

Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

Yarın

13.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar

18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan

20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş

