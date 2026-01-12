Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

- Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
- Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
- Fethiyespor-Galatasaray maçında ise Ayberk Demirbaş görev alacak.
Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
İŞTE GÖREV YAPACAK HAKEMLER
Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:
Yarın
13.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş