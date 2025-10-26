El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı devirdi

- Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 yendi.
- Jude Bellingham'ın asistinde Mbappe ve kendi golüyle galibiyeti getirdi.
- Real Madrid puanını 27'ye çıkarırken, Barcelona 22 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın 10. haftası dev bir maça sahne oldu.
El Clasico mücadelesinde ezeli rakipler Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Real Madrid oldu.
REAL, ÖNE GEÇTİ
Milli oyuncu Arda Güler 11'de mücadele başlarken, 22. dakikada Jude Bellingham'ın asistinde Kylian Mbappe perdeyi açan isim oldu ve Real Madrid 1-0 öne geçti.
BELLINGHAM İLE YENİDEN ÖNDELER
38. dakikada Fermin Lopez ile Barcelona eşitliği yakalarken, 43. dakikada Bellingham'ın golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.
REAL GALİP GELDİ, ARDA 66 DAKİKA OYNADI
İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.
Öte yandan Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
PENALTI KAÇTI, KIRMIZI ÇIKTI
Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Szczesny'i geçemedi.
Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
REAL 4 MAÇ SONRA KAZANDI, FARK 5'E ÇIKTI
Barcelona'ya karşı 4 resmi maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 27'ye çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
İkinci sıradaki Barcelona ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 22 puanla zirvenin 5 puan uzağında kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Barcelona ise sahasında Elche'yi konuk edeceği maçta yara sarmaya çalışacak.