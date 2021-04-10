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- El Clasico'nun galibi Real Madrid
El Clasico'nun galibi Real Madrid
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 23:53
- Güncelleme : 11.04.2021 - 00:05
İspanya Futbol Birinci Ligi'nin 30. haftasında Real Madrid, sahasında Katalan rakibi Barcelona'yı ağırladı.
Çekişmeli geçen karşılaşmadan ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı.
REAL, İLK YARIDA 2 GOL BULDU
Real Madrid'in gollerini 13. dakikada Karim Benzema ve 28. dakikada Toni Kroos kaydederken, Barcelona'nın tek golü 60. dakikada Oscar Mingueza'dan geldi.
REAL 10 KİŞİ KALDI
90. dakikada Casemira, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçlar Real Madrid, maç eksiği olan ve aynı puana sahip Atletico Madrid'in önüne geçerek 1. olurken, Barcelona 3. sıraya düştü.
2. EL CLASİCO'YU DA KAZANDILAR
İlk devrede Barcelona'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Real Madrid, 2. El Clasico'yu da kazanarak, şampiyonluk yarışında Katalan ekibinin önüne geçti.
MESSİ SOĞUKTAN TİTREDİ
Maçın sonlarına doğru Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin yağmurlu soğuk havada titrediği görüldü.