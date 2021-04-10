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    El Clasico'nun galibi Real Madrid

    El Clasico'nun galibi Real Madrid

    La Liga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Barcelona'yı yenerek sezonun 2. El Clasico'sunu da kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 23:53
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 00:05
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    İspanya Futbol Birinci Ligi'nin 30. haftasında Real Madrid, sahasında Katalan rakibi Barcelona'yı ağırladı.

    Çekişmeli geçen karşılaşmadan ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı.

    REAL, İLK YARIDA 2 GOL BULDU

    Real Madrid'in gollerini 13. dakikada Karim Benzema ve 28. dakikada Toni Kroos kaydederken, Barcelona'nın tek golü 60. dakikada Oscar Mingueza'dan geldi.

    REAL 10 KİŞİ KALDI

    90. dakikada Casemira, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    El Clasico nun galibi Real Madrid #1

    Bu sonuçlar Real Madrid, maç eksiği olan ve aynı puana sahip Atletico Madrid'in önüne geçerek 1. olurken, Barcelona 3. sıraya düştü.

    El Clasico nun galibi Real Madrid #2

    2. EL CLASİCO'YU DA KAZANDILAR

    İlk devrede Barcelona'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Real Madrid, 2. El Clasico'yu da kazanarak, şampiyonluk yarışında Katalan ekibinin önüne geçti.

    El Clasico nun galibi Real Madrid #3

    MESSİ SOĞUKTAN TİTREDİ

    Maçın sonlarına doğru Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin yağmurlu soğuk havada titrediği görüldü.

    El Clasico nun galibi Real Madrid #4

    El Clasico nun galibi Real Madrid #5

    El Clasico nun galibi Real Madrid #6

    El Clasico nun galibi Real Madrid #7

    El Clasico nun galibi Real Madrid #8

    El Clasico nun galibi Real Madrid #9

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