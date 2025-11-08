Enis Destan siftah yaptı! Hull City, Portsmouth'u devirdi Hull City, İngiltere Championship'in 15. haftasında sahasında Portsmouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Milli futbolcu Enis Destan, bu maçta Hull City formasıyla ilk golünü attı.

Hull City, İngiltere Championship'in 15. haftasında Portsmouth'u 3-2 yendi.

Enis Destan, Hull City formasıyla ilk golünü attı ve maçın önemli isimlerinden biri oldu.

İngiltere Championship'in 15. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Portsmouth'u ağırladı. The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 3-2'lik skorla kazandı. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri; 27. dakikada Enis Destan, 42. dakikada Kyle Joseph ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti. Portsmouth'un gollerini ise 16 ve 45+2. dakikalarda Terry Devlin attı. ENİS VE HADZIAHMETOVIC OYNADI Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve ilk golünü atan Enis Destan, 74. dakikada oyundan alındı. Öte yandan Hull City'de mücadeleye ilk 11 başlayan Amir Hadziahmetovic de 74. dakikada oyundan çıktı. HULL CITY 25 PUANDA Bu sonucun ardından Hull City, puanını 25 yaptı. Portsmouth, 14 puanda kaldı. Hull City, ligin bir sonraki maçında QPR deplasmanına gidecek. Portsmouth, Milwall'ı ağırlayacak.

