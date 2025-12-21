Erling Haaland et yediği anları paylaştı: Akıllara Erol Taş'ı getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcu Erling Haaland, West Ham United maçında da 2 gol atarak Cristiano Ronaldo’nun Premier Lig’de attığı 103 golü geçmeyi başardı.

Premier Lig’de 100 gole en çabuk ulaşan futbolcu olan Haaland, maç sonunda soyunma odasından bir paylaşım yaptı.

Haaland'ın yaptığı paylaşımda et yediği görüldü.

EROL TAŞ GİBİ ET YEDİ

Haaland'ın o anları akıllara Erol Taş'ın 1977 yapımlı Dila Hanım filmindeki et yeme sahnesini getirdi.

Haaland, ayrıca bir takipçisinin "Helal mi" sorusuna da "Helal" yanıtını verdi.

İşte o anlar...