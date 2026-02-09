Fransa basınının gündeminde N'Golo Kante var: Tam bir yıldız gibi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin son günlerinde, dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağlamıştı.

Fransız spor kanalı L'Equipe, N'Golo Kante'nin sarı-lacivertlilere transferi yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Kanalda Kante'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Havaalanındaki fotoğrafların bize gösterdiği Kante, İstanbul'da tam bir yıldız gibi karşılanmış." ifadeleri kullanıldı.

"TAM BİR YILDIZ GİBİ KARŞILANMIŞ"

Gazetede "Bu transfer, Fransa Milli Takımı adına 2026 Dünya Kupası'nda çok şeyi değiştirebilir." görüşü ortaya atıldı.

Akabinde ise konukların bir kısmı, Kante'nin Fenerbahçe'ye gelişinin Fransa Teknik Direktörü Deschamps'ın düşüncelerini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Çünkü hocanın Suudi ligini de takip ettiğini, Fenerbahçe'ye gelmesine karşın bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

'ARTIK DAHA ÜST SEVİYE MAÇLAR OYNAYACAK'

Yayındaki diğer katılımcılar ise bu transferin milli takım açısından iyi olacağı, çünkü futbolcunun Türkiye Süper Ligi'nde daha üst seviye maçlar oynayacağı yorumunu yaptı.

Kante'nin, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Kante, 2 gol atıp 1 asist kaydetti.

Öte yandan Fransız yıldız, ülkesi adına da 65 maçta görev yaptı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 2018 yılında Dünya Kupası zaferi de yaşamıştı.