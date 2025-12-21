Abone ol: Google News

Fernando Muslera'dan 1 haftada 2 kupa

Arjantin Ligi'nde şampiyon olan Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Arjantin Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürdü.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 10:22
  • Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Platense'yi 2-1 yendi.
  • Muslera, böylece Arjantin Ligi ve Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda bir hafta içinde iki kupa kazandı.
  • 39 yaşındaki kaleci, 2025 yılında toplamda dört kupa elde etti.

Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes ile Platense karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Muslera'nın takımı Estudiantes 2-1 kazanmayı başardı.

Estudiantes'e şampiyonluğu getiren golleri 79 ve 90+1. Dakikada Lucas Alario kaydetti.

1 HAFTADA 2 KUPA KAZANDI

Platense'nin tek golü ise 49. Dakikada Zapiola'dan geldi.

Uruguaylı eldiven Muslera böylelikle 1 haftada 2 kez kupa kazandı.

39 yaşındaki kaleci geçtiğimiz günlerde de Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

KAZANDIĞI KUPA SAYISI SENE İÇİNDE 4'E ÇIKTI

Tecrübeli eldiven, 2025 yılında 2 lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 4 kupa kazandı.

Muslera'nın bu sene kazandığı kupalar şu şekilde: Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, Arjantin Ligi, Arjantin Şampiyonlar Kupası. 

