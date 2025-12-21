Fernando Muslera'dan 1 haftada 2 kupa

- Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Platense'yi 2-1 yendi.
- Muslera, böylece Arjantin Ligi ve Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda bir hafta içinde iki kupa kazandı.
- 39 yaşındaki kaleci, 2025 yılında toplamda dört kupa elde etti.
Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes ile Platense karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Muslera'nın takımı Estudiantes 2-1 kazanmayı başardı.
Estudiantes'e şampiyonluğu getiren golleri 79 ve 90+1. Dakikada Lucas Alario kaydetti.
1 HAFTADA 2 KUPA KAZANDI
Platense'nin tek golü ise 49. Dakikada Zapiola'dan geldi.
Uruguaylı eldiven Muslera böylelikle 1 haftada 2 kez kupa kazandı.
39 yaşındaki kaleci geçtiğimiz günlerde de Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.
KAZANDIĞI KUPA SAYISI SENE İÇİNDE 4'E ÇIKTI
Tecrübeli eldiven, 2025 yılında 2 lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 4 kupa kazandı.
Muslera'nın bu sene kazandığı kupalar şu şekilde: Türkiye Süper Lig, Türkiye Kupası, Arjantin Ligi, Arjantin Şampiyonlar Kupası.