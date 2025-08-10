Feyenoord, Fenerbahçe rövanşı öncesi kazanmayı başardı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda Ligi'nin ilk haftasında NAC Breda'yı ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sem Steijn ile 55. dakikada Ayase Ueda kaydetti.
Bu sonuçla birlikte lige 3 puanla başlayan Feyenoord, averajla ikinci sırada konumlandı.
VAN PERSIE 4 OYUNCUSUNU DİNLENDİRDİ
İlk karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazanan Feyenoord, rövanş müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe ile 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da karşılaşacak.
Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de süre alan sol bek Jordan Bos, orta saha Quinten Timber ve In-Beom Hwang ile sol kanat Leo Sauer, NAC Breda mücadelesine ilk 11'de başlamadı.