Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerinde 5. kupasını kazandı

Kulüpler bazında Güney Amerika kıtasının en üst düzey turnuvası olan Copa Libertadores finalinde Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 4. kez müzesine götürdü.

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ise kariyerindeki 5. kupa sevincini yaşadı. Luis, Flamengo U20 ile başladığı teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını, burada U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti.

FLAMENGO'YLA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Daha sonra Flamengo A Takımı'nın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores'i kazandı.

40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 84 maçta, 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı.