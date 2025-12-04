Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerinde 6. kupasını aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya Serie A'nın 37. haftasında Flamengo, sahasında Ceara'yı konuk etti.

Maracana'da oynanan mücadelenin 37. dakikasında ev sahibi, Samuel Lino'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca kırmızı-siyahlılar, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu galibiyetle Flamengo, 5 yıl sonra Brezilya Serie A'daki 9. kez şampiyon olmayı başardı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ise lig zaferiyle birlikte kariyerindeki 6. kupa sevincini yaşadı.

Luis, Flamengo U20 ile 2024 yılı Haziran ayında başladığı teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını burada U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti.

Daha sonra Flamengo A Takımı'nın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı, sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores'i kazanmıştı.

Kulüpler bazında Güney Amerika kıtasının en üst düzey turnuvası olan Copa Libertadores finalinde Flamengo, Palmeiras'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon olmuş ve kupayı 4. kez müzesine götürmüştü.

PUAN ORTALAMASI 2.19

40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 85 maçta, 55 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.19 puan ortalaması yakaladı.

Uzun yıllar Atletico Madrid ve Chelsea gibi dev kulüplerin formasını giyen Brezilyalı isim, futbolculuk kariyerinde 20 kupa kazanmıştı.

Luis'in koleksiyonunda UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere Premier Lig ve İspanya LaLiga gibi şampiyonluklar bulunuyor.