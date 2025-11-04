Abone ol: Google News

Fiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

Serie A'da 10 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan Fiorentina, Stefano Pioli'nin görevine son verdi.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 17:15
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.

Fiorentina'nın Serie A'da oynadığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmesinin ardından kulüp yönetimi, 60 yaşındaki Pioli'nin görevine son verdi.

GALLOPA ÇALIŞTIRACAK

Ligin son sırasında yer alan Fiorentina'yı geçici olarak Daniele Galloppa'nın çalıştıracağı kaydedildi.

KONFERANS LİGİ'NDE İZ BIRAKTILAR

Geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlayan Fiorentina, son 3 yılda UEFA Konferans Ligi'nde iki final, bir de yarı final oynama başarısı göstermişti.

