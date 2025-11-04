Fiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

- Fiorentina, Serie A'daki kötü performansın ardından teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.
- Kulüp, 10 maçta galibiyet elde edememesi ve ligin son sırasında yer alması nedeniyle Pioli'nin görevine son verdi.
- Takımı geçici olarak Daniele Galloppa yönetecek.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.
Fiorentina'nın Serie A'da oynadığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmesinin ardından kulüp yönetimi, 60 yaşındaki Pioli'nin görevine son verdi.
GALLOPA ÇALIŞTIRACAK
Ligin son sırasında yer alan Fiorentina'yı geçici olarak Daniele Galloppa'nın çalıştıracağı kaydedildi.
KONFERANS LİGİ'NDE İZ BIRAKTILAR
Geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlayan Fiorentina, son 3 yılda UEFA Konferans Ligi'nde iki final, bir de yarı final oynama başarısı göstermişti.