Francesco Farioli, şampiyonluğu kaybetmek üzere

DHA

Hollanda Eredivisie Ligi’nde Francesco Farioli’nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Ajax, son 4 haftada 10 puan kaybederek şampiyonluk yolunda favori konumundan düştü.

4 hafa önce en yakın rakibi PSV’ye 9 puan fark atan kırmızı-beyazlılar, ligin 30’uncu haftasında Utrecht’e 4-0 mağlup oldu.

31’inci hafta sahasında Sparta Rotterdam’ı konuk eden Farioli’nin öğrencileri, bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 32’nci haftasında ise NEC Nijmegen deplasmanında 3-0 mağlup olan Ajax, 33’üncü hafta maçında 2-1 önde götürdüğü Groningen karşısında 90+9’da gol yedi ve ligdeki liderliğini PSV’ye kaptırdı.

PSV LİDER OLDU

Peter Bosz’un çalıştırdığı PSV, son 6 haftada 6 galibiyet aldı ve Eredivisie’nin bitimine 1 hafta kala 76 puan ile Ajax’ın 1 puan önüne geçip liderlik koltuğuna oturdu.

Son hafta deplasmanda Sparta Rotterdam’a konuk olacak PSV, maçı kazanması durumunda üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşacak.

Francesco Farioli’nin öğrencileri ise son hafta evinde Twente’yi ağırlayacak.

RAKİPLERİNE KARŞI PUAN KAYBI YOK

Daha önce Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ajax, büyük maçları kazandı.

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, Ajax’taki ilk sezonunda PSV ve Feyenoord’a karşı oynadığı dört lig maçının hepsini kazanan ilk Ajax teknik direktörü oldu.

AJAX 2006-2007'DE HÜSRAN YAŞADI

Hollanda'da sezonun son haftası nefes kesecek.

Lider PSV, Rotterdam deplasmanına çıkarken, Ajax ise kendi sahasında Twente ile karşılaşacak.

Şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak hala Ajax için mümkün olsa da, kontrol artık tamamen PSV'nin ellerinde.

2006-2007 sezonunda bu sezona benzer bir mücadele yaşandı. Ajax, AZ Alkmaar ve PSV son haftaya aynı puanla girdi.

AZ Alkmaar mağlubiyet aldı, PSV 5-1 rakibini geçmeyi başarırken Ajax ise rakibini 2-0 ile yenince averajla şampiyonluğu kaybetti.

Eğer Ajax 1 gol daha atabilseydi şampiyon olacaktı. PSV 5-1 gibi farklı bir skorla averaj farklı ile şampiyon oldu.

SÜPER LİG'DE SON HAFTAYA LİDER GİRİP ŞAMPİYONLUĞU KAPTIRAN TEK TAKIM FENERBAHÇE, HEM DE 2 KEZ

Süper Lig'in 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray, 80 puanla son haftaya girdi.

Fenerbahçe averajla lider durumda Denizli deplasmanına gitti. Maçın 89'uncu dakikasında Mustafa Keçeli ile Denizlispor 1-0 öne geçti, uzatma dakikalarında Tuncay karşılık verdi.

Maçın sonuna 16 dakika eklenmesine rağmen gol bulamayan Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray, Kayseri’yi 3-0’lık skorla geçip, şampiyonluğu kazandı.

O sezon Fenerbahçe’nin başında Christoph Daum vardı.

DAUM'LU FENERBAHÇE, 4 YIL SONRA BENZER SENARYOYU YİNE YAŞADI

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe, son haftaya Bursaspor’un önünde 1 puan farkla lider girdi.

Sarı-lacivertliler kendi evinde Trabzonspor’la karşılaştı.

Bursaspor ise Beşiktaş’ı konuk etti. Sayısız gol fırsatından yararlanamayan Fenerbahçe maçtan 1 puan ile ayrılarak Beşiktaş’ı 2-1 yenen Bursaspor ise tarihinde ilk defa şampiyon oldu.

Maça damga vuran olay ise Bursaspor-Beşiktaş maçının 'berabere bitti' anonsu yapılması oldu.

Tıpkı 4 sezon önce olduğu gibi bu sezonda da takımın başında hoca olarak Christoph Daum bulunuyordu.

DAUM'UN KARA TALİHİ BUNDESLIGA'DA BAŞLADI

Bundesliga'nın 1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen, son haftaya Bayern Münih’in önünde 3 puan farkla lider girdi.

Daum son maçta Unterhaching karşısında 2-0 yenilgi alırken Bayern Münih ise Bremen karşısında 3-1’lik galibiyet elde edince şampiyonluk son hafta el değiştirdi.

MANU, BARÇA, MARSILYA VE REAL MADRID DE SON HAFTA KAYBETTİ

2011-2012 sezonuna iyi başlangıç yapan ve 35'inci haftada Everton beraberliği ve 36'ıncı haftada City mağlubiyetiyle zora giren Manchester United, son hafta Sunderland'i 1-0 yenmişti.

City, 90'ıncı dakikada 2-1 yenik durumdaydı. Uzatmalarda Dzeko ve Aguero'nun golleriyle öne geçen Manchuster City şampiyon olmuş, Manchester United ise ikinci olarak sezonu kapatmıştı.

BARCELONA: 2006-2007 VE 2013-2014

2006-2007 sezonunda Barcelona evinde 37'inci haftada Espanyol ile berabere kalınca umutları rakibi Real Madrid'in mağlubiyetine bağlanmıştı.

Real Madrid'de Mallorca ile karşılaşıyordu, 17'inci dakikada gol yiyen Madrid, D. Backham'ın yerine Reyes'in girmesiyle can buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

Bu durum Barcelona'yı lig ikincisi yapmıştı.

2013-2014 'te ise son haftaya yaklaşınca hem Barcelona hem de Atletico Madrid puan kayıpları yaşamıştı.

İki takım son hafta şampiyonu belirlemek için karşı karşıya geldiler.

Madrid'e 1 puan yetiyordu ve Diego Simeone'un üstün savunma anlayışıyla karşılaşma 1-1 sona erdi.

2004 yılından 2013-2014 sezonuna kadar ligi domine eden Barcelona ve Real Madrid'den başka bir takım A. Madrid, Arda Turanlı kadrosu ile şampiyon olmuştu.

MARSILYA 1998-1999'DA KAYBETTİ

Son haftaya girilirken Bordeaux'nun 69, Marsilya'nın ise 68 puanı vardı.

Nantes'i 1-0 ile geçen Marsilya rakibi Bordeaux'dan beraberlik ya da mağlubiyet haberi bekliyordu.

Bordeaux ise 2-2 beraberlik durumundaydı fakat 89'da gelen Feindouno'nun golüyle Bordeaux maçı 3-2 kazanmıştı.

Marsilya son hafta şampiyonluğu kaçırmıştı.

REAL MADRİD: 1982-1983

1982-1983 sezonunda son haftaya lider giren Real Madrid'e sadece 1 puan lazımdı. Valencia ile karşılaşan Madrid rakibine 1-0 kaybetti.

Athletic Bilbao ise Las Palmas'ı 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek o sezonun şampiyonu oldu.