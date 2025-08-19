Fransa'nın 115 yıllık köklü kulübü iflas etti

Fransa'nın köklü ekiplerinden Ajaccio ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ligue 2'de yer alan Ajaccio, borçlarından dolayı iflas başvurunda bulundu.

L'Equipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 2'de yer alan Ajaccio, iflas başvurusunda bulundu.

13 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AÇIĞINI KAPATAMADILAR

1910 yılında kurulan 115 yıllık köklü kulübün 13 milyon euroluk bütçe açığını kapatamamasından dolayı başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca kısa süre içinde de resmi açıklamanın yapılması beklendiği aktarıldı.

Ajaccio'nun Ligue 2'de oynaması planlanan iki maçı da ertelendi.