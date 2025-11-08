Abone ol: Google News

Galatasaray'ın gündeminde! Ademola Lookman'dan çarpıcı hareket

Galatasaray'ın gündemindeki Ademola Lookman, Atalanta'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı ve İtalyan ekibiyle ilgili paylaşımlarını sildi.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 14:17
  • Ademola Lookman, Atalanta'yı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı ve paylaşımlarını sildi.
  • Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Lookman, Marsilya maçında teknik direktör Ivan Juric ile tartıştı.
  • Nijeryalı futbolcu bu sezon 9 maçta oynadı ve 1 gol attı.

İtalyan ekibi Atalanta'da Ademola Lookman ile ilgili kriz devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Marsilya maçında teknik direktörü Ivan Juric ile tartışma yaşayan Nijeryalı futbolcudan yeni bir hamle geldi.

Lookman, Atalanta'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı ve İtalyan ekibiyle ilgili paylaşımlarını sildi.

GALATASARAY TAKİPTE

40 milyon euro piyasa değerindeki 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Atalanta'da sezon başında da kadro dışı kalan ve daha sonra kadroya dönen Lookman, bu sezon 9 maçta süre buldu ve 1 gol attı.

